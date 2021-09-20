Hazine, iki ihalede 8,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı ihalelerinde toplam satış 3 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4,47 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 8 milyar 394 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponlu tahvilde 1,1 ilyar liralık satış

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 100 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 103 milyon TL oldu. İhaleye 2 milyar 375 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 17,80, ortalama yüzde 18,09, en yüksek yüzde 18,15 olurken, basit faiz ortalama yüzde 17,34 seviyesinde geldi. İhalede minimum 99.679 TL, ortalama 99.777 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 22 Eylül 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Eylül 2023 günü yapılacak. Tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon ödeme tarihleri 23.03.2022, 21.09.2022, 22.03.2023, 20.09.2023 olarak belirlendi.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil ihalaesinde 2,8 liralık satış yapıldı

TÜFE'ye endeksli ihalede 2 milyar 920 milyon TL nominal teklif gelirken, net satış 2 milyar 823 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 1 milyar 377 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 2,98 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde 2,88, ortalama yüzde 3,00, en yüksek yüzde 3,08 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 204.301 TL, ortalama fiyat 204.989 TL seviyesinde oluştu. Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 20 Eylül 2021 Çarşamba günü olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 14 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Tahvil 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli olacak.