Hazine, iki ihalede 8,4 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1.589 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.911 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam 3 milyar 453,6 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 353,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 1 milyar 581,6 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,84, ortalama yüzde 18,90, en yüksek yüzde 18,94 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 18,09 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 85.468 TL, ortalama 85.552 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 1 Ekim 2025 günü yapılacak. 6 ayda bir kupon ödeme oranı yüzde 6,30 olarak belirlendi.

TLREF'e Endeksli Tahvil satışında 3,3 milyar liralık nominal satış

TLREF'e endeksli ihalede net satış 3 milyar 173,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 5 milyar 207 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 4,89, ortalama faiz yüzde 4,99 en yüksek yüzde 5,01 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 97.250 TL, ortalama fiyatı 97.581 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 26 Mayıs 2021 Çarşamba olurken, geri ödemesi 19 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. 3 Ayda bir kupon ödemeli tahvilin ilk kupon oranı yüzde 4,80 olarak belirlendi. İlk kupondan sonraki kupon oranları yatırımcı kılavuzunda yer alan hususlar çerçevesinde belirlenecek olup bu senet için kupon ek getirisi 0 (bp).

İhalede kupon tarihleri şu şekilde:

1. Kupon 25.08.2021

2. Kupon 24.11.2021

3. Kupon 23.02.2022

4. Kupon 25.05.2022

5. Kupon 24.08.2022

6. Kupon 23.11.2022

7. Kupon 22.02.2023

8. Kupon 24.05.2023

9. Kupon 23.08.2023

10. Kupon 22.11.2023

11. Kupon 21.02.2024

12. Kupon 22.05.2024

13. Kupon 21.08.2024

14. Kupon 20.11.2024

15. Kupon 19.02.2025

16. Kupon 21.05.2025

17. Kupon 20.08.2025

18. Kupon 19.11.2025

19. Kupon 18.02.2026

20. Kupon 20.05.2026

21. Kupon 19.08.2026