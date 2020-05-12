Hazine, iki ihalede 8,66 milyar TL borçlandı

12 Mayıs 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 910 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 2,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 8 milyar 660,9 milyon TL'ye ulaştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1.134 Gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 8 Yıl(2.968 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek.