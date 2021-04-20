Hazine, iki ihalede 9.1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi daha gerçekleştirdi.

Hazine, ihalelerde toplam 2 milyar 235,2 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 6 milyar 900 milyon TL net rot satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 9 milyar 135,2 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden edildiği ihalede net 1 milyar 632.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 497.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 924 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama basit faiz yüzde 17,83, ortalama bileşik faiz yüzde 18,62 oldu. İhale öncesinde kamuya 5 milyar 50 milyon TL, piyasa yapıcılarına 650 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 6 milyon TL oldu.

Değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 603 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 1 milyar 216 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 596 milyon olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,28 oldu. Değişken faizli devlet tahvili ihalesi öncesinde ise kamuya 700 milyon TL, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 705 milyar milyon TL oldu.