Hazine, iki ihalede 9,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 896,7 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 400 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 296,7 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay (315 Gün) vadeli bono ve 6 Yıl (2.345 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Hazine bonosu ihalesinde net satış 1 millyar 898,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 2 milyar 998,3 milyon TL olurken, teklif milyarı 3 milyar 865,0 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 21,22, ortalama yüzde 22,63, en yüksek yüzde 22,87 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 22,31 seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 83.674 TL, ortalama fiyatı 83.815 TL olarak gerçekleşti.

Bonunun valörü 13 Nisan 2022, itfa tarihi 22 Şubat 2023 olarak belirlendi.

Değişken Faizli İhalede talep 4,7 milyar dolar

6 Ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 998,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 249,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 4 milyar 724,4 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 11,69, ortalama yüzde 11,94, en yüksek yüzde 12,04 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 91.723 TL, ortalama fiyatı 92.285 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Nisan 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Eylül 2028'de yapılacak.