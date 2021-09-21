Hazine, iki ihalede 9,7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli bono ve 7 Yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki ihalede toplam satış 2 milyar 511 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 7,2 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 9 milyar 711 milyon TL'ye ulaştı.

Bono ihalesinde 1,6 milyar TL'lik satış

Bono ihalesinde satışların net satış 1 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 795 milyon TL olurken, teklif 4 milyar 185 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,43, ortalama yüzde 18,54, en yüksek yüzde 18,69 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,11 seviyesinde oluştu. Yeniden ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 88.233 TL, ortalama fiyatı 88.310 TL olarak gerçekleşti. Yeniden ihraç edilen bononun valörü 22 Eylül 2021, itfa tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlendi.

Hazine, değişken faizli ihalede 926 milyon TL borçlandı

Değişken faizli İhalede net satış 926,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 955 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler tahvil ihalesinde 1 milyar 926,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 9,14, ortalama yüzde 9,40, en yüksek yüzde 9,58 seviyesinde oluştu. Tahvilin minimum fiyatı 95.667 TL, ortalama fiyatı 97.001 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 22 Eylül 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Eylül 2028'de yapılacak.