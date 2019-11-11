Hazine, iki ihalede 9,8 milyar TL satış yaptı

11 Kasım 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirdiği 2 yıllık gösterge ve 5 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinde 3 milyar 997,5 milyon TL'lik satış yaptı. İhaleler öncesi yapılan 5 milyar 763 TL ROT satışla birlikte toplam borçlanma tutarı 9 milyar 760,5 milyon TL'ye ulaştı.

İki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.27, beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise ortalama reel bileşik getiri yüzde 3.27 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 744,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 680 milyon lira, net satış 1 milyar 746,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 195,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 920 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,6 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 3,25, reel bileşik faiz yüzde 3,27 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 68,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 256 milyon lira, net satış 2 milyar 251,1 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 89 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 853 milyonluk liralık satış yapıldı.

Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar TL'si piyasadan, 0.6 milyar TL'si kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.