Hazine iki ihaleyle 5.6 milyarlık satış yaptı

11 Haziran 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 2 milyar 283,1 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 340,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 5 milyar 623,1, milyon TL'ye ulaştı.

Hazine'nin Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %22.83, altı yıllık değişken faizli tahvilde dönemsel faiz %9.95 oldu.

Hazine bugün 21 Nisan 2021 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç etti.

Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracına nominal 2,115 milyon TL teklif gelirken, net 1,535.1 milyon TL satış yapıldı. Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %22.83 oldu.

Değişken faizli 6 yıllık tahvilde net satış 736.8 milyon TL, nominal teklif 1,040 milyon TL olarak gerçekleşirken, ortalama fiyat 98.507 TL, dönemsel faiz %9.95 oldu.

İki ihale ile 7.4 milyar borçlanma