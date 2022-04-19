Hazine, iki ihaleyle 7,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki sabit kuponlu tahvil ihalesinde satış 2 milyar 905,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhaleler öncesi yapılan 4,45 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 7 milyar 355,1 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 Gün) vadeli ve 4 Yıl (1.596 gün) vadeli iki sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

2 yıllık ihalede net satış 1 milyar 82,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 1 milyar 88,0 milyon TL oldu. İhalede teklif 2 milyar 508,0 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 22,01, ortalama yüzde 22,37, en yüksek yüzde 22,52 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 21,35 seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 99.250 TL, ortalama fiyatı 99.459 TL olarak gerçekleşti. Tahvilin itfa tarihi 17 Nisan 2024 olarak belirlendi.

4 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 823,0 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 2 milyar 137,0 milyon TL oldu. İhaleye 3 milyar 403,0 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 23,66, ortalama yüzde 24,44, en yüksek yüzde 24,57 olurken, basit faiz ortalama yüzde 23,11 seviyesinde geldi.

Tahvilin en düşük fiyatı 85.031 TL, en yüksek fiyatı 85.305 TL seviyesinde oluştu.

Tahvilin itfası 2 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek.