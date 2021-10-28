Hazine, Kasım'da 5 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Aralık ayında 5, Ocak ayında 7 ihale planlanıyor.

8 Kasım Pazartesi günü 13 ay (392 Gün) vadeli, 7 Aralık 2022 itfalı kuponsuz tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

9 Kasım Salı günü ise iki tahvilin yeniden ihracı yapılacak. Hazine, 5 yıl (1.757 Gün) vadeli, 2 Eylül 2026 itfalı, sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl (1.890 Gün) vadeli, 13 Ocak 2027 itfalı, TLREF'e endeksli tahvili yeniden satışa çıkaracak.

Hazine, 23 Kasım Salı günü 2 yıl (665 Gün) vadeli, 20 Eylül 2023 itfalı,sabit kuponlu tahvili ve 7 yıl (2.485 Gün) vadeli, 13 Eylül 2028 itfalı, değişken kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Düzenlenecek 2 tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Kasım ayında 11 milyar liralık iç borç ödenecek

Hazine'nin Kasım ayında toplam 11 milyar TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor. Hazine ödemenin 9 milyar 634 milyon TL kısmını piyasaya, 1 milyar 450 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.