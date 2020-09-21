Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

21 Eylül 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 23 Eylül 2020 valör tarihli Türk lirası cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 1820 gün vadeli olacak ve 6 aylık dönemsel reel kira oranı yüzde 0,95 olarak gerçekleşecek.

Kira ödemeleri 24 Mart 2021, 22 Eylül 2021, 23 Mart 2022, 21 Eylül 2022, 22 Mart 2023, 20 Eylül 2023, 20 Mart 2024, 18 Eylül 2024 ve 19 Mart 2025 tarihlerinde, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 17 Eylül 2025'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA