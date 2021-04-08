Hazine nakit dengesi 41 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre hazine nakit dengesi martta 40.9 milyar TL fazla verirken faiz dışı dengede ise 53.68 milyar TL fazla oluştu.

Ocak-Mart 2021 döneminde ise nakit dengesinde 11.29 milyar TL ve faiz dışı dengede 56.4 milyar TL fazla gerçekleşti. Geçen yıl martta Hazine 40.4 milyar lira açık vermişti. Geçen yıl ocak-mart dönemindeki açık ise 26.4 milyar liraydı. Hazine’nin martta fazla vermesinde Merkez Bankası’nın kâr payı aktarımı ile vergi gelirlerindeki artış etkili oldu.

Hazine’den açıklanan verilere göre, martta nakit gelirleri 154 milyar 347 milyon lira, nakit giderleri 113 milyar 363 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 100 milyar 670 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 963 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 53 milyar 677 milyon lira fazla verdi.

Mart ayında nakit dengesinde 40 milyar 984 milyon lira fazla oluştu. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 294 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 17 milyar 119 milyon lira oldu. Kasa/banka net hesabı ise 30 milyar 531 milyon lira arttı.