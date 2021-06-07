Hazine nakit dengesi, mayısta 29 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayına ilişkin Hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Mart ayında Merkez Bankası'ndan gelen transferlerin katkısıyla fazla yazan nakit bütçe, nisan ayından sonra mayıs ayında da açık verdi. Hazine Bakanlığı verilerine göre, bütçe nakit dengesi açığı mayıs ayında 29 milyar lira oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde bütçe nakit dengesi açığı 31 milyar lirayı geçti.

Faiz dışı dengede ise 18,04 milyar lira olarak gerçekleşirken Ocak-Mayıs döneminden faiz dışı denge 36,81 milyar lira fazla verdi.

Nakit dengesi yılın ilk iki ayında açık verdikten sonra Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen transferlerin katkısıyla 40,9 milyar TL fazla kaydetmiş, nisan ayında ise yeniden 13,3 milyar lira açık vermişti.