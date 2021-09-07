Hazine nakit dengesi rekor fazla verdi

Hazine nakit dengesi, ağustos ayında rekor fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit dengesi ağustos ayında 64,3 milyar lira fazla verdi.

Nakit dengesi ocak-ağustos döneminde 42,1 milyar lira açık verdi. Geçen ayın aynı döneminde bu rakam 110 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Ağustos ayında faiz dışı nakit denge ise 76,8 milyar lira fazla verdi. Ocak-ağustos döneminde bu rakam 66,6 milyar lira oldu.