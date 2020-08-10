Hazine nakit dengesi, temmuzda 30,8 milyar lira açık verdi

10 Ağustos 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri verisine göre, Hazine nakit dengesi temmuz ayında 30,79 milyar lira açık verdi. Faiz dışı denge ise 23 milyar 154 milyon lira açık şeklinde gerçekleşti.



Geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 86 milyar 985 milyon lira, nakit giderleri 118 milyar 227 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 110 milyar 139 milyon lira, faiz ödemeleri ise 8 milyar 88 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 23 milyar 154 milyon lira açık verdi.



Temmuz ayında nakit dengesinde 30 milyar 793 milyon lira açık oluştu. Geçen ay kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 210 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 19 milyar 375 milyon lira arttı