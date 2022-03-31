Hazine, nisanda 27 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 95,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 114 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Nisan-Haziran 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, nisanda 22,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık, mayısta 53,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 59 milyar liralık, haziranda ise 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisan ayındaki iç borçlanmanın 18,9 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 5,1 milyar lirasının kamuya satışlardan; mayıs iç borçlanmasının yaklaşık 51,8 milyar lirasının piyasadan, 3,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,7 milyar lirasının kamuya satışlardan; haziran iç borçlanmasının 22,4 milyar lirasının piyasadan, 5,6 milyar lirasının ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 2 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 hazine bonosunun ise ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Nisanda 31,5 milyar liralık, mayısta 61 milyar liralık, haziranda ise 25,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.