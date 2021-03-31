Hazine, nisanda 6 ihale ile borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 121,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 130,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL’lik iç borçlanmaya gidilecek. Hazine, nisan ayında 6 ihale düzenleyecek, 3 kira sertifikasını doğrudan satacak.

12 Nisan Pazartesi günü 14 Haziran 2023 itfalı, 2 yıl (791 Gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 14 Ocak 2026 itfa tarihli 5 Yıl (1736 Gün) vadeli TLREF'e Endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 14 Nisan Çarşamba günü 12 Nisan 2024 itfalı, altın tahvilini ve 12 Nisan 2024 itfalı 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifkasını doğrudan satacak.

19 Nisan tarihinde 2 yıl (567 Gün) vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ile 18 Haziran 2025 itfalı, 4 yıl (1.519 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

20 Nisan'da ise 4 yıl (1624 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli 1 Ekim 2025 itfalı, 17 Kasım 2027 itfa tarihli 7 yıl vadeli (2401 gün) 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesini yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 5 yıl vadeli (1820 gün) 15 Nisan 2026 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak.

Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL’lik iç borçlanma planlayan Hazine, mayısta da 7 ihale düzenleyecek.

Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar TL’lik iç borçlanmaya gidecek olan Hazine, bu ayda 7 ihale düzenleyecek ve 1 kira sertifikası doğrudan satacak.