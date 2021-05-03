Hazine, tahvil ihalesinde 1,36 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 Yıl(623 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 8,0 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 350,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 358,0 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam 3 milyar 43,0 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 68,0 milyon TL oldu.

Tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 17,97, ortalama yüzde 18,11, en yüksek yüzde 18,20 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 17,36 seviyesinde gerçekleşti. Tahvilin minimum fiyatı 95.974 TL, ortalama fiyatı 96.086 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 18 Ocak 2033 olarak belirlendi. Tahvilin 6 ayda bir kupon ödemesi yüzde 6,10 olacak.