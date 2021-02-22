Hazine, tahvil ihalesinde 2.9 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün düzenlediği tahvil ihalesinde net 2 milyar 300,9 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde piyasa yapıcılarına yapılan 600 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 2 milyar 900,9 milyon TL 'ye ulaştı.

Hazine, itfa tarihi 14 Ocak 2026 olan 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 2 milyar 300,9 milyon TL satış yapıldı. İhalede; nominal teklif 3 milyar 458 milyon, nominal satış 2 milyar 283 milyon TL, ortalama minimum fiyat 100.450 TL, ortalama fiyat 100.786 TL, dönemsel faiz yüzde 4,31 oldu. İhale öncesinde kamuya satış yapmazken piyasa yapıcılarına 600 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 982 milyon TL oldu.



Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugün iki ihale düzenlenecek. Hazine ilk ihalede, 14 ay (413 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.