Hazine, temmuzda 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 119,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 107,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 11 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25 milyar liralık, ağustosta 79,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43 milyar liralık, eylülde de 29,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuz ayındaki iç borçlanmanın 21,7 milyar lirasının piyasadan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ağustos iç borçlanmasının 37,3 milyar lirasının piyasadan, 4,6 milyar lirasının kamuya satışlardan 1,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylül ayındaki iç borçlanmanın ise 36,5 milyar lirasının piyasadan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Temmuzda 18,6 milyar liralık, ağustosta 90,3 milyar liralık, eylülde de 85,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 75,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz'da 4 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Temmuzda 4 ihale var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı.

Hazine, 4 Temmuz Pazartesi günü 6 yıl (2.261 gün) vadeli, 13 Eylül 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli yeniden ihraç edecek. Aynı gün, 10 yıl (3.584 gün) vadeli, 28 Nisan 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Hazine, 5 Temmuz Salı gününe 2 ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı programladı.

Buna göre, 5 yıl (1.799 gün) vadeli, 9 Haziran 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl (3.507 gün) vadeli, 11 Şubat 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Hazine, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 23 Haziran 2032 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını ise doğrudan satacak.