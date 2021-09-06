Hazine, TLREF endeksli ihalede 4,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yılvadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 2 milyar 589 milyon TL satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi yapılan 1,63 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 4 milyar 218,9 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede satışların nominal tutarı 2 milyar 615 milyon TL oldu. İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 4,94, ortalama yüzde 4,99, en yüksek yüzde 5,03 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 98.705 TL, ortalama fiyat 99.002 TL olarak gerçekleşti. İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 8 Eylül 2021 oldu. Tahvilin geri ödemesi 6 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.