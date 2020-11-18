Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, yarın Uluslararası İş Forumu'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında düzenlenecek Uluslararası İş Forumu - International Business Forum'a (IBF) katılacak. Açıklamada şöyle denildi:



"Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020 kapılarını açtı. 10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020, pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.



19 Kasım’da düzenlenecek, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve IBF Başkanı Erol Yarar'ın katılacağı İBF’nin konu başlığı ise Virüsün Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek.



Yapılacakpanel oturumlarda ‘Virüslerin çagˆında “ekonominin sagˆlıgˆı” nasıl korunur?’, ‘Virüslere kars¸ı “ekonomik bagˆıs¸ıklık” kazanılabilir mi?’,“Virüslerle aramıza “sosyoekonomik mesafe” koymak mümkün mü?” gibi soruların yanı sıra, Blockhain sistemi ve kripto paraları dünya ekonomisinin gelecegˆinde nasıl bir rol üstlenecegˆine dair sorulara cevap aranacak."