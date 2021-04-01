Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması: MASAK, görevi gereği bilgi talep ediyor

ANKARA (DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlıklarla ilgili yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, birçok ülkenin mali istihbarat birimlerinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele ettiği bildirildi. Türkiye’de de bu konuyla MASAK’ın görevlendirildiği belirtilen açıklamada, “MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır. MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir.” denildi.

Bu kapsamda son yıllarda kripto varlıkların özellikleri itibarıyla kullanıcılarına kolaylık sağlasa da özellikle anonim yapıda olmaları sebebiyle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında yoğun olarak kullanılabildiği vurgulanan açıklamada, “MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.