Hazine ve Maliye Bakanlığından 'protokol' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında imzalanan protokole ilişkin iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, konuyla ilgili bir haberde, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasında imzalanan protokole ilişkin yasal dayanağın 2018 yılında ortadan kalktığı, Temmuz 2018’den itibaren de bu

dayanağın olmadığı iddiasının dile getirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Öncelikle söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Hazine Müsteşarlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un (4059 sayılı Kanun) 2. Maddesinin (a) bendinde “… Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak, … “ hükmü yer almaktaydı. Söz konusu hüküm, 10 Temmuz 2018 tarih ve 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 sayılı CBK) ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 1 sayılı CBK’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerini düzenleyen 223. Maddesinin (h) fıkrasında “Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak,” denilmektedir. Bu çerçevede, daha önceden 4059 sayılı Kanun’da yer alan ve söz konusu protokole dayanak teşkil eden hükümler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası oluşan yeni mevzuatta da aynı şekilde korunmuştur."