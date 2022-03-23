Hazine: Yabancı paranın mevduat içindeki payı 10 puan azaldı

ANKARA (DÜNYA)

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının ilk ödemesinin başlaması sebebiyle açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Aralık ayından bu yana yabancı paranın mevduat içindeki payının 10 puan azaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaş tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi ürün olan KKM’de 270 milyar lirası Hazine destekli, 321 milyar lirası Merkez Bankası destekli (döviz/altın) olmak üzere toplam rakamın 591 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada tasarruflarını KKM’de değerlendiren hesap sahibi sayısının 1 milyonu aştığı belirtilirken, bunun yüzde 97’sini gerçek kişilerin oluşturduğunu, sisteme dahil olan tüzel kişi sayısının ise 28 bin 934 olduğu vurgulandı.

Açıklamada Türkiye’nin finansal istikrarına katkı sunun ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamasının ekonominin geneline yayılan olumlu etkileri olduğu da kaydedilerek, “KKM milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatın, toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi/mevduat/vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizinde düşüşü desteklemiştir” denildi.

Açıklama sonunda, Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarında yaşanan oynaklıkların sınırlı kaldığının altı çizilirken, KKM’ye ilgi gösteren vatandaşlara finansal istikrara sağladıkları katkı için teşekkür edildi.