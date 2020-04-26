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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

İlk ihalede 5 ay vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı, ikinci ihalede ise 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracı yapılacak.

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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