Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
İlk ihalede 5 ay vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı, ikinci ihalede ise 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracı yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.