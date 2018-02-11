Hazine yarın 3 tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın 10 ay vadeli bononun ilk ihracını, ayrıca 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını yapacak.
Hazine yarın 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.
Hazine, aynı gün 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Kaynak: AA