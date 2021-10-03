Hazine, yarın devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
5 Ekim 2021, Salı günü ise 2 ihale düzenlenecek.
İlk ihalede 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.