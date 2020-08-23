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Hazine, yeni haftaya iki tahvil ihalesi ile başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pazartesi günü 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilin yeniden ihracını yapacak.

Hazine, yeni haftaya iki tahvil ihalesi ile başlıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 Ağustos pazartesi günü iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. 

İkinci ihalede ise 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 

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