Hazine, yeni haftaya iki tahvil ihalesi ile başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, pazartesi günü 4 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilin yeniden ihracını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 Ağustos pazartesi günü iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.