Hazine, yılın son tahvil ihalesinde 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 10 Yıl(3.626 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 542,3 milyon TL satış gerçekleştirildi. Yılın son tahvil ihalesi niteliğindeki ihrac öncesi yapılan 1,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 292,3 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, dün gerçekleştirilen iki ihalede de 3,76 milyar lira borçlanmıştı.



İhaleden detaylar;



- İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 633,0 milyon TL oldu.

- İhaleye 2 milyar 771,0 milyon TL nominal teklif geldi.

- İhalede bileşik faiz en düşük %13,01, ortalama %13,19, en yüksek %13,35 oldu.

- İhalede basit faiz ortalama %12,78 seviyesinde geldi.

- İhalede minimum 93.641 TL, ortalama 94.443 TL fiyat oluştu.

- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek.

- Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Kasım 2030'da olacak.