Hazine, yılın son tahvil ihalesinde 3,3 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün gerçekleştirdiği yılın son tahvil ihalesinde 3,3 milyar lira borçlandı. Ortalama bileşik faiz ise yüzde 13,19 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 10 Yıl(3.626 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 542,3 milyon TL satış gerçekleştirildi. Yılın son tahvil ihalesi niteliğindeki ihrac öncesi yapılan 1,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 292,3 milyon TL'ye ulaştı.
Hazine, dün gerçekleştirilen iki ihalede de 3,76 milyar lira borçlanmıştı.
İhaleden detaylar;
- İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 633,0 milyon TL oldu.
- İhaleye 2 milyar 771,0 milyon TL nominal teklif geldi.
- İhalede bileşik faiz en düşük %13,01, ortalama %13,19, en yüksek %13,35 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama %12,78 seviyesinde geldi.
- İhalede minimum 93.641 TL, ortalama 94.443 TL fiyat oluştu.
- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek.
- Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Kasım 2030'da olacak.