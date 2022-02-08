Hazine, yurtdışı tahvil ihracı planlıyor

Bloomberg’in edindiği bilgiye göre, Türkiye bu ay gerçekleşebilecek sukuk ihracı için HSBC Holdings Plc’nin de içinde bulunduğu bankalarla anlaştığı kaydedildi. Satışın, bu ay vadesi dolacak olan yaklaşık 2 milyar dolarlık borcu yeniden finanse etmek için kullanılabileceği aktarıldı.

Konu hakkında bilgi veren kaynaklar, Türk yetkililerin herhangi bir karar vermediğini ve piyasa koşullarının kötüleşmesi halinde anlaşmayı erteleyebileceklerini söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve HSBC sözcüsü, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.