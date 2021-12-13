Hazine, yüzde 21,36 faizle 2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün düzenlediği tahvil ihalesinde net 572.5 milyon TL satış yapıldı. Ortalama bileşik faiz yüzde 21,36 oldu. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 450 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 2 milyar 22.5 milyon TL 'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün valörü 15 Aralık 2021 ve itfa tarihi 20 Eylül 2023 olan devlet tahvilinin 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 572.5 milyon TL satış yapıldı.

İhalede; nominal teklif 1 milyar 322 milyon, nominal satış 576 milyon TL ortalama minimum fiyat 99.166 TL, ortalama fiyat 99.399 TL, ortalama basit faiz yüzde 20,33, ortalama bileşik faiz yüzde 21,36 oldu.