Hazine'den 10 yıl sonra 10 milyarlık 'değişim'
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği üç tahvilin geri alımı karşılığında 7 Temmuz 2027 itfalı tahvilde 9,969.4 milyon TL net satış gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının yaklaşık 10 yılın ardından düzenlediği ilk değişim ihalesi tamamlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği üç tahvilin geri alımı karşılığında 7 Temmuz 2027 itfalı tahvilde 9,969.4 milyon TL net satış gerçekleştirdi.
Hazine 5 Şubat 2020, 11 Mart 2020 ve 1 Nisan 2020 itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihalelerini bugün gerçekleştirdi. İlgili üç tahvilin geri alımı karşılığında da 7 Temmuz 2027 itfalı senet ihraç edildi.
Hazine'nin 1 Nisan 2020 itfalı tahvili 7 Temmuz 2027 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 5,629.4 milyon TL oldu. Bu tahvilde nominal alınan tutar 2,174.3 milyon TL olarak gerçekleşti.
Hazine'nin 5 Şubat 2020 itfalı tahvili 7 Temmuz 2027 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 2,236.3 milyon TL oldu. Bu tahvilde nominal alınan tutar 1,938.7 milyon TL olarak gerçekleşti.
Hazine'nin 11 Mart 2020 itfalı tahvili 7 Temmuz 2027 itfalı tahville değişim ihalesinde net satış 2,103.7 milyon oldu. Bu tahvilde nominal alınan tutar 2,229.9 milyon TL olarak gerçekleşti.