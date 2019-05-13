Hazine'den 10.7 milyar liralık satış

13 Mayıs 2019

Hazine'nin, mayıs ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihalede toplam satış 3 milyar 951,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Hazine, ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 4.8 milyar TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1.95 milyar TL'si kamudan olmak üzere 6.75 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine'nin ROT satışla birlikte toplam satışı 10 milyar 701 milyon TL'ye ulaştı.

Kuponsuz bono ihracı

- Kuponsuz ihalede net satış 2 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Kuponsuz ihalede satışların nominal tutarı 3 milyar 472 milyon TL oldu.

- İhaleye 6 milyar 17,0 milyon TL nominal teklif geldi.

- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 25,33, ortalama yüzde 26,12, en yüksek yüzde 26,60 oldu.

- İhalede basit faiz ortalama yüzde 26,12 seviyesinde geldi.

- İhalede minimum 78.989 TL, ortalama 79.292 TL fiyat oluştu.

- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü ihraç edilecek.

- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Mayıs 2020 tarihinde olacak.

- Bir önceki 9 aylık kuponsuz tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 19,97 olmuştu.

- Tahvilin ISIN kodu TRT130520T14.

TÜFE'ye endeksli tahvil

- TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 198 milyon TL olarak gerçekleşti.

- İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 176 milyon TL oldu.

- İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 4,21 olarak gerçekleşti.

- İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 3,90, ortalama yüzde 4,25, en yüksek yüzde 4,40 olarak belirlendi.

- İhalede minimum fiyat 101.250 TL, ortalama fiyat 101.868 TL seviyesinde oluştu.

- Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 15 Mayıs 2019 olarak belirlendi.

- Tahvilin geri ödemesi 10 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

- Tahvilin 6 ayda bir yüzde 2,10 reel kupon ödemesi olacak.

- Tahvilin ISIN kodu TRT081123T10.