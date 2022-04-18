Hazine'den, 12,6 milyar liralık TÜFE'ye endeksli tahvil satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 10 Yıl (3.584 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net 7 milyar 607,7 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 5,0 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 12 milyar 607,7 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede satışların nominal tutarı 5 milyar 120,7 milyon TL oldu.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -2,37 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -2,68, ortalama yüzde -2,35, en yüksek yüzde -2,24 olarak belirlendi. Tahvilin 6 ayda bir reel kupon ödemesi yüzde 0,00 olacak.

İhalede minimum fiyat 146.823 TL, ortalama fiyat 148.569 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 20 Nisan 2022 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 11 Şubat 2032 tarihinde yapılacak.