Hazine'den 1,4 milyar liralık sukuk ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 361 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, 1 milyar 361 milyon lira tutarında 21 Nisan 2021 valörlü, 15 Nisan 2026 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.