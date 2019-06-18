Hazineden 1,6 milyar liralık sukuk ihracı

18 Haziran 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 605 milyon 960 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 605 milyon 960 bin lira tutarında, 19 Haziran 2019 valörlü ve 16 Haziran 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.

Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

Kaynak: AA