Hazine’den 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 19,7 milyar lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 8 Eylül 2027 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.