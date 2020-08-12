Hazine'den 2 günde 102,5 milyon liralık opsiyonlu satış

12 Ağustos 2020

Hazine pazartesi günü 4 yıl(1.435 gün) vadeli sabit kuponlu, dün 2 yıl (630 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl(1.771 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Piyasa yapıcılara TÜFE'ye endeksli tahvilde nominal ek satış erçekleştirilmezken, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilde nominal 44,8 milyon lira, net 42,8 milyon lira ve sabit kuponlu 2 yıl vadeli tahvilde ise nominal 60,0 milyon lira, net 59,5 milyon lira ek satış gerçekleştirildi.

Hazine, 3 ihalede ROT satışlarla birlikte toplam 7 milyar 320 milyon lira net satış yapmıştı. Bugünkü ek satış ile birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 422,5 milyon liraya ulaştı.

(Kaynak: Foreks)