Hazine'den 2027 vadeli tahvil ihracı için 3 kuruma yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalardan 2027 vadeli euro cinsi tahvil ihracı yoluyla borçlanmak için bankalara yetki verdiğini açıklarken, bankacılık kaynakları ihraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 4.75'li seviyeler olduğunu belirtti.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre ihraç için Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki verildi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre en az 500 milyon euro büyüklükteki Temmuz 2027 vadeli ihraçta ilk getiri beklentisi %4.75'li seviyeler olarak belirtildi.