Hazine'den 2,31 milyar liralık tahvil satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde yakın vadeli tahvilde nominal 833,4 milyon TL geri alım yaparken, yerine uzun vadeli net 2 milyar 311,9 milyon TL değerinde tahvil verdi.

Hazine, 21 Temmuz 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilde geri alım yaparken, 18 Haziran 2028 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvil sattı.

7 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvile satışların nominal tutarı 1 milyar 484,7 milyon TL oldu. İhaleye 2 milyar 632,7 milyon TL teklif geldi.

İhalede reel en düşük faiz yüzde 2,99, ortalama faiz yüzde 3,10 ve en yüksek faiz yüzde 3,16 oldu. Tahvilin reel basit faizi ise yüzde 3,07 oldu.

Tahvilde en düşük fiyat 155.080 TL, ortalama fiyat 155.717 TL olarak belirlendi.