Hazine'den 2.5 milyar dolarlık sukuk ihracı

Hazine'nin dolar cinsi 3 yıllık sukuk ihracında nihai borçlanma 2.5 milyar dolar oldu.

Hazine açıklamasında, "Kira sertifikasının kira oranı yüzde 9.758, getiri oranı ise yüzde 9.750 olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 13 Ekim 2022 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 10 dan aşağı revize edilmişti. İhraca 6.5 milyar doların üzerinde talep geldi. Hazine, "İhraca yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep göstermiştir" dedi.

Kira sertifikasının yüzde 57'si Orta Doğu, yüzde 21'i Türkiye, yüzde 8'i ABD, yüzde 7'si Avrupa, yüzde 6'sı Birleşik Krallık ve yüzde 1'i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.

İhracı Citi, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD ve HSBC yönetti.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Yılbaşından beri bu ihraca kadar 5 milyar dolar borçlanma yapılmıştı. Bu ihraç ile birlikte bu yılki toplam borçlanma 7.5 milyar dolar oldu.