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Hazine'den 519,7 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı

Hazine 519,7 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 519 milyon 650 bin TL tutarında 9 Aralık 2020 valörlü, 3 Aralık 2025 itfa tarihli ve TRD031225T10 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 8 Aralık 2020 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir." denildi.