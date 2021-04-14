Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira belgesi ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 8.693 kg altın karşılığı Altın Tahvili ve 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 9.827 kg altın karşılığı Altına Dayalı Kira Belgesi ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Belgesi ihracını gerçekleştirdi. TRT120424T12 kodlu 6 ayda bir %1,15 kupon ödemeli 8.693 kg altın karşılığı Altın Tahvili ve TRD120424T10 kodlu 6 ayda bir %1,15 kira ödemeli 9.827 kg altın karşılığı Altına Dayalı Kira Belgesi ihrac etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımızca 14 Nisan 2021 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 16 Nisan 2021 valörlü, 12 Nisan 2024 itfa tarihli olarak TRT120424T12 ISIN kodlu 6 ayda bir% 1,15 kupon ödemeli 8.693 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altın Tahvili, TRD120424T10 ISIN kodlu 6 ayda bir% 1,15 kira ödemeli 9.827 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altına Dayalı Kira Belgesi ihracı gerçekleştirilmiştir."