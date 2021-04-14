Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira belgesi ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Belgesi ihracını gerçekleştirdi. TRT120424T12 kodlu 6 ayda bir %1,15 kupon ödemeli 8.693 kg altın karşılığı Altın Tahvili ve TRD120424T10 kodlu 6 ayda bir %1,15 kira ödemeli 9.827 kg altın karşılığı Altına Dayalı Kira Belgesi ihrac etti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bakanlığımızca 14 Nisan 2021 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 16 Nisan 2021 valörlü, 12 Nisan 2024 itfa tarihli olarak TRT120424T12 ISIN kodlu 6 ayda bir% 1,15 kupon ödemeli 8.693 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altın Tahvili, TRD120424T10 ISIN kodlu 6 ayda bir% 1,15 kira ödemeli 9.827 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altına Dayalı Kira Belgesi ihracı gerçekleştirilmiştir."