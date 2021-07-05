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Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira belgesi ihracı

Hazine, 9 Temmuz 2021 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda  bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının  genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla  başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara  yönelik 9 Temmuz 2021 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı  kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi  bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup yatırım  ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi Bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecekler

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Taleplerin KMKTP üyesi Bankalar tarafından 7 Temmuz 2021 saat 14.00’e  kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi  gerekmektedir.

Taleplere ilişkin formlar ekte (Ek 1 ve Ek 2) yer almaktadır. Söz  konusu formların doldurulmasına ilişkin örnek uygulama Ek 4’te yer  almaktadır.

Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul  tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1  kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecektir.

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek olan altınların  talep toplama tarihi itibarıyla hâlihazırda Borsa İstanbul nezdinde  bulunan fiziki altınlardan oluşması gerekmektedir.

Esas olarak, ihraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık  derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı  olması gerekmektedir. Altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık  gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olarak getirilemediği  durumlarda, yatırımcının talebi Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve  aradaki farkın TL olarak tamamlanması koşuluyla kabul edilebilecektir.

Aynı şekilde, ihraca konu edilecek altınların 995/1000 saflık  derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı  olması gerekmektedir. Söz konusu altınların 995/1000 saflık derecesine  karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katından eksik  olması durumunda, söz konusu farkın giderilebilmesi için, bu farkın  valör tarihi için geçerli olan 995/1000 saflıktaki altın fiyatı esas  alınarak hesaplanacak olan Türk lirası karşılığının yatırımcı  tarafından Bakanlığa ödenmesi ve 995/1000 saflık derecesine karşılık  gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olan değere ulaşmasının  sağlanması gerekmektedir.

Teslim edilecek olan altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık  gelen toplam gram miktarı ile toplam 1000/1000 saflıktaki gram  miktarına karşılık gelen 995/1000 saflıktaki gram miktarı  hesaplanırken kullanılacak olan yöntem Ek 3’te yer almaktadır.

Türk lirası olarak yatırılacak olan kısım için kullanılacak olan altın  fiyatı ile Türk lirası olarak ödenecek miktarın hesaplanmasına ilişkin  yöntemler Ek 3’te yer almaktadır. Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet tahvil / kira  sertifikası ihraç edilecek olup bu kapsamda 995/1000 saflıktaki her 1  kilogram altın karşılığında 995 adet tahvil / kira sertifikası ihraç  edilecektir.

İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem  görebilecek olup Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden  saklanacaktır.

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet altın  tahvili / altına dayalı kira sertifikası karşılığında, yukarıda  belirtilen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1  kilogramlık külçe altınlar teslim edilecektir. Kira / kupon ödemeleri  ile itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan  ulaşılabilmektedir.

Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından  iletilecektir.