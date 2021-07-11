Hazine'den bu hafta 2 ihale, 3 doğrudan satış yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 2 tahvil ihalesi düzenlerken, 2 kira sertifikası ve 1 tahvili doğrudan satacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının programına göre, 12 Ağustos Pazartesi günü 2 yıl (700 Gün) vadeli, 14 Haziran 2023 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek.

13 Ağustos salı günü 2 yıl (728 Gün) vadeli, 12 Temmuz 2023 itfası, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satılırken, 10 yıl (3.605 Gün) vadeli, 28 Mayıs 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden satılacak.

Hazine, 14 Temmuz Çarşamba günü ise 2 yıl (728 Gün) vadeli, 14 Temmuz 2023 itfalı, 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli ABD Doları cinsinden tahvil ve kira sertifikalarının doğrudna satışını gerçekleştirecek.