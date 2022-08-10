Hazine'den dolar cinsi iç borçlanma

Hazine yurtiçinde ihraç ettiği iki yıl vadeli dolar cinsi tahvil ile 1.58 milyar dolar borçlanırken, ihraca 3.03 milyar dolar talep geldi.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, doğrudan satış yöntemiyle bankalara ihraç edilen 9 Ağustos 2024 itfalı dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi altı ayda bir yüzde 2.76 kupon ödeyecek.

Hazine’nin 12 Ağustos’ta 3 milyar dolar düzeyinde iki yıl önce ihraç edilen döviz cinsi tahvile ilişkin geri ödemesi bulunuyor.