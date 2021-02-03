Hazine'den euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kurumsal yatırımcılara yönelik euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 5 Şubat valörlü, 2 Şubat 2024 itfa tarihli olarak yapıldı.
Buna göre 6 ayda bir kupon ödemeli 802 milyon 640 bin euro tutarında devlet tahvili ve 6 ayda bir kira ödemeli 697 milyon 360 bin euro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.
Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 3 Şubat 2021 Çarşamba günü İHS (TC Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla TC Merkez Bankası tarafından iletilecek.