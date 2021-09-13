Hazine'den eurobond ihracı

Hazine'den yapılan açıklamada, "Hazine 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, JPMorgan ve Société Générale'e yetki vermiştir" denildi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre 2028 vadeli ihraçta ilk getiri beklentisi %5.95 civarı 2033 vadelide ise %6.75 civarı olarak belirlendi. 2028 vadeli eurobond yeniden ihraç olurken 2033 vadelinin ise ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Her iki ihracın da bugün tamamlanması bekleniyor.