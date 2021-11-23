Hazine'den iki ihalede 4,5 milyar liralık satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen iki ihalede ROT dahil toplamda 4.5 milyar TL satış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 1 milyar 129.5 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 400 milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 4 milyar 529,5 milyon TL 'ye ulaştı.

Sabit kuponlu tahvil ihalesine 2,2 milyar liralık teklif

20 Eylül 2023 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 629.3 milyon TL satış yapıldı.

İhaleye nominal olarak 2 milyar 184.1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 625,1 milyon olarak gerçekleşti.

İhalede; ortalama minimum fiyat 98.963 TL, ortalama fiyat 99.068 TL, ortalama basit faiz 19.79yüzde , ortalama bileşik faiz yüzde 20,77 oldu.

Değişken faizli tahvil ihalesinde net satı 510 milyon lira

13 Eylül 2028 itfa tarihli, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 510,2 milyon TL satış yapıldı.

İhaleye nominal olarak 1 milyar 886 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 527 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 96.267 TL, ortalama fiyat 96.802 TL,

dönemsel faiz yüzde 9,86 oldu.