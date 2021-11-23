Hazine'den iki ihalede 4,5 milyar liralık satış
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenen iki ihalede toplamda 4,5 milyar lira borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen iki ihalede ROT dahil toplamda 4.5 milyar TL satış yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 1 milyar 129.5 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 400 milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 4 milyar 529,5 milyon TL 'ye ulaştı.
Sabit kuponlu tahvil ihalesine 2,2 milyar liralık teklif
20 Eylül 2023 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 629.3 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 2 milyar 184.1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 625,1 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 98.963 TL, ortalama fiyat 99.068 TL, ortalama basit faiz 19.79yüzde , ortalama bileşik faiz yüzde 20,77 oldu.
Değişken faizli tahvil ihalesinde net satı 510 milyon lira
13 Eylül 2028 itfa tarihli, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 510,2 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 1 milyar 886 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 527 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 96.267 TL, ortalama fiyat 96.802 TL,
dönemsel faiz yüzde 9,86 oldu.